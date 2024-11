S.A. 25 ottobre 2021 Beniamino Garau sindaco di Capoterra L´esponente del centrodestra ha sconfitto lo sfidante di centrosinistra Beniamino Piga che si è fermato a 4.563 attestandosi al 49%. Affluenza in calo: alla chiusura delle urne è stata del 45,7%



CAPOTERRA - Beniamino Garau è ufficialmente il nuovo sindaco di Capoterra. Con 4.740 preferenze (oltre 1.500 voti in più rispetto al primo turno) pari al 50,9% l'esponente del centrodestra ha sconfitto lo sfidante di centrosinistra Beniamino Piga che si è fermato a 4.563 attestandosi al 49%.



Garau ha vinto anche grazie al sostegno esterno di Riformatori e Fratelli d'Italia, ma non di Forza Italia che aveva sostenuto un suo candidato sindaco al primo turno. Piga, invece, ha guidato sei liste civiche di centrosinistra. Affluenza in calo: alla chiusura delle urne è stata del 45,7% (55,96% al primo turno).