Cor 27 ottobre 2021 Caos palestre, Pietrino Fois puntualizza La Provincia di Sassari, sotto assedio dalle numerose società sportive per la gestione e concessione delle palestre scolastiche, puntualizza la sua posizione con una nota dell´amministratore straordinario, Pietrino Fois



SASSARI - «L’ Amministrazione Provinciale ha sempre promosso il miglior utilizzo delle strutture sportive di propria competenza anche concedendole in uso temporaneo ad associazioni, società, enti che ne abbiano fatto richiesta, fatta salva l’esigenza primaria dell’utilizzo di detti impianti da parte della scuola». In risposta a quanto pubblicato a mezzo stampa, in merito alle concessioni per l’utilizzo delle palestre di propria competenza, la Provincia precisa quanto segue.



L’Ente ha rilasciato le concessioni degli impianti sportivi scolastici, equiparando l’attività ludico sportiva all’attività scolastica, dal mese di settembre come da bando pubblicato sul sito istituzionale, complete di protocolli di sicurezza e disposizioni di sanificazione, pulizia e controllo degli accessi tramite green pass che i concessionari devono essere in grado di gestire. La legge di riordino n.23/96 spiega che al di fuori dell’attività curriculare ed extracurriculare della scuola, previo nulla osta del dirigente scolastico, gli enti proprietari della struttura mettono a disposizione della cittadinanza gli impianti scolastici per scopi culturali e sociali. Le palestre degli impianti scolastici della provincia di Sassari possiedono esclusivamente i requisiti tecnici del decreto ministeriale del 26 agosto/ 92 ( norme di prevenzione incendi per l’edilizia scolastica), secondo quanto previsto anche dal pdr 151/2011.



La Provincia è sempre stata puntuale nell’assegnazione delle concessioni alle società; le stesse, per altro, venivano rilasciate a condizioni economiche vantaggiose (solo quest’anno si sono adeguate agli importi degli enti locali). Le strutture sono sempre state gestite tenendo conto degli spazi disponibili forniti dai dirigenti scolastici e sono state riservate a tutti coloro che ne hanno fatto richiesta. Purtroppo la Provincia, per quanto ascolti le esigenze di tutte le società sportive, non può sopperire alla carenza di strutture di cui soffre il territorio. «Siamo consapevoli che lo stop forzato a causa dell’emergenza covid abbia dato un duro colpo al mondo dello sport- sottolinea l’amministratore straordinario della Provincia di Sassari Pietro Fois- ma l’unico impegno a cui l’ente può assolvere è concedere gli spazi disponibili a tutti coloro che ne fanno richiesta con l’auspicio che vengano messi in pratica tutti i protocolli richiesti al fine di scongiurare eventuali chiusure. L’Ente è vicino alle società ed è disponibile ad ascoltare le problematiche inerenti lo svolgimento delle attività».