S.A. 5 novembre 2021 Ute: conferenza di apertura ad Alghero Nel pomeriggio di oggi Alessandra Casu, professore associato presso il Dipartimento di Architettura, Design e Urbanistica terrà la Conferenza dal titolo: “Una Storia Italiana (e un po´ Sarda e Algherese)”



ALGHERO - Oggi, venerdì 5 novembre, alle ore 16.30 presso la Sede di Via Sassari, 179 (ex Seminario), Alessandra Casu, professore associato presso il Dipartimento di Architettura, Design e Urbanistica dell’Università di Sassari, terrà la Conferenza dal titolo: “Una Storia Italiana (e un po' Sarda e Algherese)”.



Seguirà Martedì 9 novembre, alle ore 16.30 presso la Sede di Via Sassari 179, (ex Seminario), la dottoressa Alessandra Derriu, archivista dell’Archivio Diocesano di Alghero-Bosa, scrittrice e storica, terrà la conferenza dal titolo: “Alghero e la Sardegna nel 1500. Dal testo legislativo del Vescovo Baccallar “Usura” e “Rifugiati nelle Chiese”.



Nella foto: Marisa Castellini, presidente Università Terza Età