Cor 9 novembre 2021 Gas, ripartono i lavori in Centro Erano stati interrotti per il periodo estivo, da qualche settimana sono ripresi gli scavi nel centro della città di Alghero. Vecchio acciottolato e lastroni riposizionati spesso in modo approssimativo: buche e avvallamenti un po ovunque



ALGHERO - Passeggiare per il centro storico di Alghero rischia di diventare un pericoloso percorso ad ostacoli. Da qualche settimana sono ripartiti gli scavi per infrastrutturare le strade con la "nuova" rete del gas di città, ma ciò che più preoccupa è il generale stato di degrado delle vecchie strade, soprattutto quelle oggetto dei recenti lavori di scavo. E' sufficiente infatti gettare l'occhio sui rifacimenti dell'acciottolato per constatarne l'approssimativo riposizionamento in molti settori: buche e avvallamenti, infatti, sono facilmente riscontrabili un po ovunque. Un serio rischio per i pedoni ed un grave problema per la complessiva immagine del centro storico, decisamente trascurato nella viabilità e nel decoro.