S.A. 18 novembre 2021 Miniera Olmedo, ancora in stallo 26 lavoratori Incontro odierno senza soluzioni per l´assenza dei rappresentanti di Igea. Nessuna decisione sui 26 contrattti in scadenza. Nuovo vertice la prossima settimana a Cagliari



OLMEDO - Non è stato un incontro risolutivo quello di oggi a Cagliari per i 26 lavoratori della miniera di bauxite di Olmedo. Era presente l'assessore all'Industria Anita Pili ma non i rappresentanti di Igea spa, la partecipata regionale per la quale i minatori sono impiegati per 36 mesi e fino al prossimo 30 novembre col compito di bonificare l'area del sito, da cinque anni teatro della loro lotta per non restare senza un lavoro.



Si attende un nuovo incontro da fissare la prossima settimana. In attesa di quella data, i sindacati confermano di aver congelato lo stato di agitazione.



A tenere in apprensione i minatori è come garantire la continuità dei contratti per i 24 mesi di lavori, già finanziati dalla Regione con una delibera da 5 milioni di euro del 14 ottobre, necessari alla messa in sicurezza definitiva e chiusura del sito di estrazione, da concludersi entro il 31 dicembre 2023.