Cor 19 novembre 2021 «Piscine, un pasticcio vergognoso» Gli enormi ritardi riscontrabili a Maria Pia al centro delle polemiche. «Piscina coperta e piscina scoperta rappresentano due enormi pasticci di questi 2 anni e mezzo di amministrazione e raccontano bene l’inconcludenza della giunta targata Conoci»



ALGHERO - «Che fine hanno fatto i lavori della piscina coperta. Quando sarà riparata la piscina scoperta». Se lo domandano rivolgendosi all'Amministrazione comunale i consiglieri comunali di Alghero, stupiti da tanto degrado nel constatare lo stato di abbandono ed i ritardi ormai accumulati a Maria Pia. «Tra i tanti cantieri in totale stato di abbandono in città uno dei più importanti è quello della piscina coperta, mentre i lavori della scoperta non sono mai iniziati e nell’estate 2021 abbiamo celebrato la terza estate di giunta Conoci unitamente alla terza estate con la piscina in totale abbandono» denunciano senza possibilità di essere smentiti Gabriella Esposito, Pietro Sartore, Mario Bruno, Raimondo Cacciotto, Ornella Piras, Valdo Di Nolfo e Mimmo Pirisi.



Quando nel giugno 2019 l’Amministrazione Conoci si insediò a Porta Terra - ricordano i sette consiglieri comunali algheresi - i lavori della piscina coperta, seppur con qualche ritardo, procedevano e sembravano oramai avviati a conclusione. Al riguardo è bene ricordare le dichiarazioni che fecero l’Assessora Maria Grazia Salaris («Tutti in vasca da maggio 2020») e il Presidente della commissione sport Peppinetto Musu («Piscina ultimata per fine 2019») in occasione della commissione sport che si tenne presso la piscina nel settembre 2019.



«Nel 2019 dunque, come confermato dagli esponenti della maggioranza di cdx, i lavori erano vicini alla conclusione» incalzano i metri dell'opposizione. Da quella commissione però della piscina coperta si sono perse le tracce, i lavori hanno iniziato ad andare sempre più a rilento e nella primavera 2020, come allora denunciarono i consiglieri Esposito e Sartore, si sono bloccati del tutto per non riprendere più. «L’Amministrazione, infatti, a luglio 2020 ha scelto di avviare un contenzioso con la ditta e così ad oggi i lavori risultano fermi oramai da quasi 2 anni, con il cantiere completamente abbandonato e con la parola piscina che è stata rimossa dal vocabolario conociano» attaccando con forza i consiglieri algheresi, oramai stufi da tale situazione.



«Parola rimossa anche perché certo non si può parlare di quella scoperta, sempre chiusa in attesa che gli amministratori di cdx si decidano a ripararla e a riaprirla. Insomma, piscina coperta e piscina scoperta rappresentano due enormi pasticci di questi 2 anni e mezzo di amministrazione e raccontano bene l’inconcludenza della giunta targata Conoci, incapace non solo di presentare nuove progettualità, ma anche di portare avanti quelle avviate da altri, nonché di gestire le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio pubblico» concludono con una nota i consiglieri comunali dei gruppi Per Alghero, Futuro Comune, Sinistra in Comune e Partito Democratico Alghero, Gabriella Esposito, Pietro Sartore, Mario Bruno, Raimondo Cacciotto, Ornella Piras, Valdo Di Nolfo e Mimmo Pirisi.