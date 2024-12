Cor 26 novembre 2021 «Anziani, memoria corta dell´opposizione» Così Angelo Cubeddu, il Commissario Lega per Salvini Premier città di Alghero replica ai consiglieri comunali che sottolineavano l´inesorabile passare del tempo (il terzo inverno di amministrazione sardo-leghista) con gli anziani all´ostello



nella foto), il Commissario Lega per Salvini Premier città di Alghero replica ai consiglieri comunali algherese di opposizione che sottolineavano l'inesorabile passare del tempo (il terzo inverno di amministrazione sardo-leghista) all'ostello di Fertilia [ ALGHERO - «Memoria corta. È la prima cosa che ci è venuta in mente come coordinamento Lega Alghero leggendo il comunicato dell'opposizione sulla situazione degli anziani ospiti della casa di riposo. Vorremmo ricordare che il Cra, intitolato a Simon Mossa è stato fatto sgomberare per il cedimento di parte del soffitto e del tetto in alcune stanze e ricordiamo altre parti in cui non si poteva accedere. Dov’erano allora i consiglieri che oggi escono sulla stampa lanciando frasi di basso livello verso i nostri due rappresentanti in regione e comune? Non c’erano forse loro alla guida della città e non si sono accorti di nulla nei loro 5 anni di amministrazione? Sapevano benissimo che l'ostello non era il luogo ideale per un centro residenziale per anziani, non hanno cercato altre soluzioni per trasferirli ma gridano allo scandalo oggi dopo due anni e mezzo, proprio ora che l'amministrazione comunale in carica ha trovato una nuova sistemazione temporanea per gli anziani ospiti, in una struttura con camere confortevoli e terrazzi, nuovi arredi, logistica più adatta per garantire il miglior servizio possibile e consentirà anche di aumentare il numero degli ospiti dagli attuali 50 a 90». Così Angelo Cubeddu (), il Commissario Lega per Salvini Premier città di Alghero replica ai consiglieri comunali algherese di opposizione che sottolineavano l'inesorabile passare del tempo (il terzo inverno di amministrazione sardo-leghista) all'ostello di Fertilia [ LEGGI ].