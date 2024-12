S.A. 29 novembre 2021 Campionato zonale multiclasse: i vincitori Quattro, le regate corse nella seconda giornata del campionato firmato Windsurfing Club Cagliari. Leonardo Vascellari-Carolina Vargiu e Gabriele Marinoni campioni zonali rispettivamente delle flotte Hobie Dragoon e Hobie Cat 16 Spi



CAGLIARI - Si chiude con bottino pieno, la seconda e ultima giornata del campionato zonale multiclasse, che ha eletto Leonardo Vascellari-Carolina Vargiu e Gabriele Marinoni campioni zonali rispettivamente delle flotte Hobie Dragoon e Hobie Cat 16 Spi. Il fine settimana, organizzato dal Windsurfing Club Cagliari, si è corso in condizioni diametralmente opposte. Se sabato il vento era stato così debole da concedere appena due prove per gli Spi e una per i Dragoon, oggi il maestrale ha soffiato generoso e permesso ai regatanti di completare quattro regate per ciascuna flotta, il massimo previsto dal bando di gara.



Il campionato si chiude così con cinque prove per i Dragoon e sei per gli Spi. Stanchi, infreddoliti ma appagati dalla giornata in mare, i giovani velisti (tra 11 e 17 anni, l’età media dei partecipanti) hanno così tagliato il traguardo di una lunga stagione divisa tra gli allenamenti e gli impegni agonistici anche sui campi di regata nazionali e internazionali. Leonardo Vascellari e Carolina Vargiu fanno valere la loro esperienza e, anche con vento più forte, mantengono il primato della flotta. Con tre vittorie e un secondo posto chiudono i conti con un punteggio netto di 4 punti, seguiti a tre lunghezze da Luna Castriotta-Lara Manca, vincitrici dell’ultima regata. Il duello per il terzo posto finisce a favore di Gaia Benedetta Frau e Alessandro Dessy, equipaggio di nuova formazione.



Il cambio delle condizioni meteo fa il gioco degli equipaggi più pesanti e contribuisce a cambiare le carte in gioco. Gabriele Marinoni-Tullio Cocco partono con un sesto posto, eliminato con lo scarto, poi raddrizzano il tiro e con un 2-1-1 vincono il campionato con quattro punti di vantaggio su Francesca Pedde-Clarissa Stinca. Terza posizione per Gabriele Usai-Emma Costante, primi al traguardo nelle due regate iniziali odierne. Al termine delle regate, negli spazi del Windsurfing Club Cagliari si è tenuta la premiazione. Oltre al podio di ogni categoria, sono stati premiati anche i primi tre equipaggi esordienti del Dragoon Federico Sollai-Chiara Santoni, Noemi Usai-Alice Casula, Giorgia Casula-Filippo Boetti; Sofia Gorgerino-Lorenzo Bacchetta (Esordienti HC16 Spi Under 17); Gabriele Marinoni-Tullio Cocco (Esordienti HC16 Spi Under 19); Francesca Pedde-Clarissa Stinca (1° femminile HC16 Spi).



I premi principali sono stati messi a disposizione dall’Assessorato allo Sport e Pubblica Istruzione della Regione Autonoma della Sardegna. «E’ il primo anno che si registra una partecipazione così massiccia a questa regata - ha sottolineato il presidente del Windsurfing Club Cagliari, Andrea Caproni, nel corso della premiazione - in passato, le flotte Dragoon e Hobie Cat 16 Spi venivano accorpate alla flotta Hobie Cat 16, ora camminano con le proprie gambe: negli ultimi mesi, grazie anche al lavoro degli allenatori, il gruppo è cresciuto in quantità e affiatamento”. Un ringraziamento ai giudici di regata, alla segreteria e ai collaboratori è arrivato dal vicepresidente, Corrado Beato».



Nella foto: un momento della gara