Cor 4 dicembre 2021 Rally for all nel weekend a Ittiri “Rally for all – Brividi a 5 sensi” due giornate dedicate al mondo del rally in generale e sulla sua accessibilità per i diversamente abili in programma a Ittiri nelle giornate di sabato e domenica



ITTIRI - «Siamo lieti che il Comune di Ittiri sia partner di questo evento così importante e di alto valore sociale, organizzato con grande cura dalla Rally Arena Group. Ancora una volta lo sport, il rally che la nostra comunità ha imparato a conoscere e ad amare, diventa mezzo per favorire l'integrazione e la socializzazione». Così l’assessore Caterina Piras, accoglie e presenta l'iniziativa in programma oggi e domani (domenica) a Ittiri, “Rally for all – Brividi a 5 sensi”. L'evento, in particolare durante la conferenza del 4 dicembre al teatro comunale (ore 17), ha come obiettivo quello di fornire diversi approfondimenti sul mondo del rally in generale e sulla sua accessibilità per i diversamente abili. Nella giornata del 5 dicembre, presso il circuito Rally Arena Ittiri, sarà data l'opportunità ai presenti di provare il brivido della velocità effettuando un giro di pista al fianco di un vero pilota professionista, il tutto nel rispetto delle norme di sicurezza.