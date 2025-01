Cor 17 dicembre 2021 Soprintendenza da sabato al TourismA di Firenze Con la rassegna "Racconti e Paesaggio", la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio di Cagliari e Oristano partecipa a Firenze a TourismA 2021, in collaborazione con l´Unione dei Comuni della Trexenta



ORISTANO - La Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio di Cagliari e Oristano insieme con l'Unione dei comuni della Trexenta sarà presente a Firenze alla manifestazione TourismA che dal 2015 rappresenta il più importante evento nazionale di esposizione, divulgazione e confronto di tutte le iniziative legate alla comunicazione del mondo antico e alla valorizzazione delle sue testimonianze.



Sabato, a partire dalle ore 14 si terrà un doppio appuntamento dedicato alla Trexenta e agli “Itinerari archeologici nella terra del grano” con la presentazione del libro Il nuraghe Piscu di Suelli tra archeologia e nuove tecnologie di E. Gabrilelli, E. Scopinaro, A. Angellini. La presentazione si svolge nell’ambito della rassegna Racconti e paesaggio, finanziato dalla Regione Autonoma della Sardegna, Assessorato Regionale per la pubblica Istruzione.



La presentazione del volume sarà preceduta da una conferenza di presentazione del territorio a cura dell’Unione dei Comuni della Trexenta in collaborazione con la Soprintendenza ed il CNR, durante la quale sono previsti interventi sindaci e amministrazioni comunali sulle attività di valorizzazione e sul ruolo dell’archeologia nella promozione e sviluppo del territorio.