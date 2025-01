S.A. 24 dicembre 2021 Tissi premia 13 studenti meritevoli Per il quarto anno consecutivo il "Bando eccellenza", un premio dedicato a tutti quegli studenti meritevoli, residenti nel Comune di Tissi



TISSI - L'Amministrazione Comunale di Tissi, nel forte convincimento di incentivare e valorizzare le eccellenze del mondo della scuola, ha indetto per il quarto anno consecutivo il "Bando eccellenza", un premio dedicato a tutti quegli studenti meritevoli, residenti nel Comune di Tissi, che nell'anno scolastico 2020/2021 hanno conseguito il diploma nelle scuole pubbliche secondarie di primo grado, comprese quelle paritarie, con una votazione di 10/10 e 10/10 e lode; hanno conseguito il diploma nelle scuole pubbliche secondarie di secondo grado, comprese quelle paritarie, con una votazione di 100/100 e 100/100 e lode; hanno conseguito nel periodo compreso dal 1 ottobre 2021 alla data di scadenza del bando la laurea triennale, magistrale o ciclo unico con votazione 110/110 e 110/110 e lode.



Nell' occasione sono stati premiati 13 studenti meritevoli dell'anno scolastico 2019/2020 che, per via della pandemia, non è stato possibile premiare e nello specifico; Salis Giada, Ledda Rachele, Serra Martina, Demontis Martina Giorgia, Alvau Francesca Maria, Sechi Ilaria, Pola Claudia, Dore Riccardo, Sanna Maria Paola, Canu Francesca, Baldinu Rachele, Manunta Francesca, Manconi Lorenzo. Anche per l'annualità 2020/2021 sono stati premiati 13 studenti meritevoli. Questi i loro nomi: Masia Aurora, Coratza Ludovica, Sechi Maria Aurora, Moro Merella Gaia, Marche Monica, Cocco Maria Lucia, Carta Mantiglia Luca, Scarpa Fabio, Taras Federica, Satta Alessandro, Pirisi Nicola, Pola Giulia, Gana Gabriele.



La premiazione si è svolta lunedi 20 dicembre nel centro culturale alla presenza del sindaco GianMaria Budroni, dell'Assessore alla pubblica istruzione Domenico Masia, della professoressa Marcella Fiori e della Professoressa Nicoletta Puggioni dirigenti dell’Istituto Comprensivo “A.Gramsci” di Ossi e del Polo Tecnico “Devilla” di Sassari. «Lo scopo - ha spiegato il sindaco GianMaria Budroni- è quello di incentivare l'impegno scolastico e valorizzare il merito del singolo studente affinché prosegua i propri studi col massimo impegno, non una normale borsa di studio dunque, che ha obiettivi differenti anche in relazione alle possibilità economiche dei beneficiari, ma un vero e proprio riconoscimento per gli studenti eccellenti che tiene conto esclusivamente del profitto scolastico, premiando il merito a conclusione di un ciclo di studi. Il suddetto bando è stato finanziato interamente con fondi del Bilancio Comunale».