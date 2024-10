S.A. 7 gennaio 2022 L´80% della popolazione sarda è vaccinata Nell´Isola circa l´80% della popolazione ha completato il ciclo primario di vaccinazione e complessivamente, dall´inizio della campagna vaccinale avviata un anno fa, sono state somministrate oltre 3 milioni di dosi



CAGLIARI - Continua la corsa alla campagna di vaccinazione anti-Covid in Sardegna. Nell'Isola circa l'80% della popolazione ha completato il ciclo primario di vaccinazione e complessivamente, dall'inizio della campagna vaccinale avviata un anno fa, sono state somministrate oltre 3 milioni di dosi.



Nelle giornate prima dell'Epifania sono state sfiorate le 19mila somministrazioni (18.917 in tutto), di cui 16.168 terze dosi e 1.368 prime, il dato più alto dall'inizio del 2022 e una performance che richiama le medie massime registrate in Sardegna tra maggio e luglio 2021. Per quanto riguarda le forniture, sono arrivate nei giorni scorsi in Sardegna 20.500 dosi del siero Moderna, 37.440 dosi Pfizer e 18 mila dosi pediatriche della stessa casa farmaceutica.