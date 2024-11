Cor 13 gennaio 2022 Sanità: Biancareddu e Nieddu in commissione Mercoledì la riunione della Commissione Sanità e politiche sociali: audizioni degli assessori Andrea Biancareddu e Mario Nieddu sulla Finanziaria Regionale a Cagliari



CAGLIARI – La commissione Sanità e Politiche sociali, presieduta da Antonio Mario Mundula (Fdi) ha ascoltato le relazioni degli assessori Andrea Biancareddu (Sport) e Mario Nieddu (Sanità e Politiche sociali) sulla legge Finanziaria. Nella prima audizione, l’assessore Biancareddu si è soffermato sull’art.8 che, ha detto, assicura un intervento su tutto il mondo sportivo regionale, coerente con il principio-cardine dello “sport per tutti”. La Regione, ha proseguito, sostiene con convinzione il settore, anche nelle sue espressioni apparentemente minori, che però sono parte integrante e positiva della vita sociale nelle nostre comunità: dalle società dilettantistiche agli eventi collegati al mondo della scuola. In sede di discussione della Finanziaria inoltre, ha annunciato Biancareddu, presenteremo un emendamento della Giunta (per circa 1.4 – 1.6 milioni) aggiuntivo rispetto ai 5 milioni previsti dalla legge, per favorire le iniziative riguardanti i giovani e i disabili.



Per quanto riguarda la parte della legge riservata alle Politiche sociali, l’art. 4, l’assessore Mario Nieddu ha sottolineato la riformulazione delle risorse per la “non autosufficienza” pari ad oltre 200.000 euro per l’anno 2022, nel quadro di un piano generale da oltre 47 milioni finanziato da leggi regionali di settore e norme nazionali. Le realizzazione delle misure sul territorio regionale di progetti mirati di “vita indipendente” interesserà 13 ambiti Plus: Sanluri, Cagliari, Nuoro, Anglona, Coros, Ogliastra, Ales-terralba, Iglesias, Alghero, Oristano, Ghilarza-Bosa, Ozieri, Trexenta e Sassari.



L’obiettivo, ha spiegato, è quello di favorire forme sempre più avanzate di inclusione delle persone nella società, sviluppando le capacità individuali di acquisire sempre maggiore autonomia La Finanziaria, ha aggiunto, prevede anche interventi di semplificazione a favore dei Comuni che potranno utilizzare eventuali economie inserendole nelle erogazioni successive.

Nel corso del dibattito hanno preso la parola i consiglieri Gianfranco Ganau e Rossella Pinna del Pd, Giorgio Oppi di Udc-Cambiamo, Antonio Piu e Francesco Agus dei Progressisti.

Rispondendo ad una segnalazione del vice presidente della commissione Daniele Cocco, l’assessore Nieddu si è impegnato quanto prima a riferire sugli sviluppi del recente appalto dei servizi di portierato-pulizie e sull’applicazione della clausola di salvaguardia a favore del personale all’interno della transazione fra Regione e privati per il project financing della sanità nuorese.