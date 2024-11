Cor 15 gennaio 2022 Fertilia: oggi votazioni in presenza Urne aperte in Via Pola, per la giornata odierna, sabato 15 gennaio 2022 dalle 10 alle 13 dalle 15 alle 19 per il rinnovo del Comitato di Borgata di Fertilia-Arenosu



FERTILIA - Votazioni, in presenza, per la giornata odierna, sabato 15 gennaio 2022, in via Pola 1. Si potrà votare dalle 10 alle 13 dalle 15 alle 19. «Il voto online si è chiuso con un'ottima l'affluenza, a dimostrazione del vivo interesse della comunità verso il longevo Comitato. Numerose sono state le persone che pur non candidandosi, si sono proposte per dare un fattivo contributo propositivo, in continuità, alle molteplici e annose partite aperte che ancora sono presenti sia con il Comune che con la Regione. Tra queste il recupero funzionale del glorioso campo sportivo San Marco, il piano di riqualificazione urbana, oramai fermo al palo da troppo tempo, il destino del palazzo Doria, il recupero a verde dello spazio retrostante la spiaggia di Punta Negrail verde pubblico ed il decoro urbano».