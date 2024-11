Paola Deiana 24 gennaio 2022 L'opinione di Paola Deiana Onorata di votare il nuovo Presidente



Oltre l'onore di sedermi in parlamento, questa legislatura è stata ricca di avvenimenti storici importanti, alcuni belli, altri drammatici. Ricordo ancora la cerimonia per i cento anni dell'aula di Montecitorio, il tricolore, l'Inno nazionale alla presenza delle maggiori cariche dello Stato. Si sono susseguiti poi anche eventi nefasti, come la pandemia che ancora non molla la presa e che ha visto il parlamento impegnato senza sosta negli innumerevoli provvedimenti per contrastare i disastrosi effetti sanitari, economici e sociali del covid-19. Da oggi, invece, sono impegnata nello scrivere e vivere un altro pezzo di storia, l'elezione del nuovo Capo dello Stato. Un evento che si ripete ogni sette anni e che quindi non tutti i parlamentari possono vivere. Inoltre, pensare che sono la prima donna parlamentare algherese a votare il presidente della repubblica mi riempie ancor più di orgoglio. In questi momenti sono ancora più fiera di essere sarda e di essere algherese. Spero di portare sempre alto il nome della mia città, alla quale devo tutto.



Nella foto: la deputata algherese Paola Deiana (Movimento Cinque Stelle)