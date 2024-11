S.A. 26 gennaio 2022 Raccolte 8.500 tonnellate di pneumatici Complessivamente in Sardegna nel 2021 Ecopneus ha raccolto e riciclato l’equivalente in peso di circa 945mila Pneumatici Fuori Uso ed esaudito 700 richieste di prelievo presso i gommisti serviti sul territorio



CAGLIARI - Ben 216 km di asfalto realizzato di asfalti in gomma riciclata da PFU-Pneumatici Fuori Uso, resistenti, silenziosi e duraturi oppure 46 innovativi campi da calcio di ultima generazione, performanti, sicuri e sostenibili. Sono quelli che si potrebbero realizzare con il recupero delle 8.500 tonnellate di Pneumatici Fuori Uso raccolte e recuperate in Sardegna nel 2021 da Ecopneus, equivalenti in peso a oltre 945mila pneumatici da autovettura.



Ecopneus è la società senza scopo di lucro principale operatore della gestione dei PFU-Pneumatici Fuori Uso in Italia, ed è responsabile di circa il 60% dei PFU generati ogni anno in Italia: circa 200.000 tonnellate di PFU ogni anno, l’equivalente in peso di circa 22 milioni di pneumatici per automobile.



Secondo i dati di Ecopneus la Sardegna è la 10° Regione in Italia per quantità di PFU generati e raccolti nel 2021, un dato strettamente legato al numero di abitanti e al numero di veicoli circolanti nella Regione. In Sardegna Ecopneus ha esaudito 700 richieste di prelievo di PFU arrivate da 912 gommisti, stazioni di servizio e autofficine. Andando nel dettaglio provinciale, Ecopneus ha raccolto 2.168 tonnellate di Pneumatici Fuori Uso nella Provincia del Sud Sardegna, 2.121 tonnellate nella provincia di Cagliari, 1.947 tonnellate nella provincia di Sassari, 1.705 tonnellate nella provincia di Nuoro, 563 tonnellate nella provincia di Oristano.