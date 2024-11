S.A. 2 febbraio 2022 Sport e solidiarietà a Sennori Domenica una giornata di sport, solidarietà e promozione del territorio con la manifestazione “Currende in Sennaru 2022”, corsa podistica individuale organizzata dall´associazione Atleticamemte Asd



SENNORI - Domenica 6 febbraio Sennori sarà protagonista di una giornata di sport, solidarietà e promozione del territorio con la manifestazione “Currende in Sennaru 2022”, corsa podistica individuale organizzata dall'associazione Atleticamemte Asd, affiliata Uisp, con il patrocinio del Comune di Sennori. L'appuntamento sarà valido come IV tappa del Campionato provinciale Uisp, e alla gara competitiva che si svolgerà sulla distanza di 6 km, si affiancherà una corsa non competitiva sui 3 km, per contribuire a trasformare la giornata in una festa dello sport, coinvolgendo anche i bambini.



Alla manifestazione è associata un'iniziativa della Fondazione Veronesi, che sarà presente con uno stand per la raccolta fondi in favore della ricerca oncologica pediatrica e per la divulgazione scientifica. Chi vorrà, oltre a informarsi sull’importanza della ricerca e sulle attività della Fondazione, potrà acquistare i gadget offerti contribuendo così a sostenere gli studi scientifici per combattere il cancro, in particolare le forme della malattia che aggrediscono i bambini. Le due corse, competitiva e non, si svilupperanno lungo le strade del paese, seguendo due percorsi alternativi.



Le iscrizioni, aperte fino a venerdì 4 febbraio, sono riservate agli atleti in regola con i tesseramenti Uisp e Fidal, purché siano in possesso del Certificato medico sportivo di idoneità all'attività agonistica per Atletica leggera in corso di validità e di Green Pass. I concorrenti si ritroveranno alle ore 8,30 nella piazzetta di via Vittorio Emanuele per la consegna dei pettorali e il disbrigo di tutte le operazioni attinenti la gara. La partenza è fissata per le ore 10. Al termine delle due gare si svolgeranno le premiazioni dei vincitori e la consegna di dolciumi ai bambini. Numerose attività produttive locali che hanno voluto sponsorizzare la manifestazione saranno presenti per promuovere le loro produzioni e le eccellenze del territorio.



«Promuovere le attività sportive è uno degli impegni dell’amministrazione comunale», commenta l’assessore allo Sport, Roberto Desini, «la manifestazione di domenica riporta a Sennori la regina degli sport, l'atletica, e mette insieme la promozione dei prodotti locali e del territorio con la solidarietà e la divulgazione scientifica, dando a tutti la possibilità di sostenere con un piccolo contributo la ricerca scientifica sull’oncologia pediatrica, grazie all'impegno della Fondazione Veronesi».