Cor 3 febbraio 2022 Consiglio Autonomie Locali: elezioni Dalle 9 di venerdì 4 febbraio 2022, si terrà in Consiglio regionale l’elezione dei componenti elettivi del Consiglio delle Autonomie locali.I seggi allestiti, nei locali del Transatlantico del palazzo di via Roma, resteranno aperti fino alle 13



CAGLIARI - Come previsto dall’articolo 4 della Legge regionale 17 gennaio 2005 n. 1, i componenti del Consiglio delle Autonomie Locali, sono eletti in un ‘Assemblea regionale dei Sindaci convocata dal Presidente del Consiglio regionale. I sindaci chiamati al voto sono 360. Fanno parte di diritto del CAL i sindaci di Cagliari, Sassari, Oristano, Nuoro, Carbonia, Iglesias, Sanluri, Villacidro, Lanusei, Tortolì, Olbia e Tempio Pausania.



Non sono ammessi al voto i comuni di Gonnoscodina, Nureci, Seneghe, Sorgono e Zerfaliu che sono commissariati. Il consiglio delle Autonomie locali resterà in carica tre anni.



«Ringrazio il Consiglio delle Autonomie locali uscente per il grande lavoro svolto – ha detto il Presidente del Consiglio regionale Michele Pais – soprattutto negli anni difficili che abbiamo vissuto a causa della pandemia. Sono sicuro che la grande collaborazione tra il Consiglio regionale e il Cal, che sarà eletto domani, sarà sempre più incisiva. L’ascolto di tutti i territori è la base della produzione legislativa che deve essere la risultante di un’azione sinergica tra i diversi livelli di governo».