S.A. 5 febbraio 2022 Rimpasti a Sorso: cambia la Giunta A capo dell’assemblea, al posto del Presidente uscente Andrea Mangatia, è stata eletta la consigliera Francesca Cappai e come vice presidente la consigliera Marcella Spanu, già assessore alla Cultura Sport, Spettacolo, Pari Opportunità e Pubblica Istruzione



SORSO - Nuova Giunta e nuovo Presidente del Consiglio comunale a Sorso. L’assemblea civica si è riunita sabato pomeriggio con due punti all’ordine del giorno: il voto per l’elezione del nuovo presidente del Consiglio e l’aggiornamento della composizione delle commissioni consiliari. A capo dell’assemblea, al posto del Presidente uscente Andrea Mangatia, è stata eletta la consigliera Francesca Cappai e come vice presidente la consigliera Marcella Spanu, già assessore alla Cultura Sport, Spettacolo, Pari Opportunità e Pubblica Istruzione.



Dopo i ringraziamenti della neo eletta, a prendere la parola è stato il sindaco Fabrizio Demelas per annunciare il cambio in seno all’Esecutivo. «A seguito delle dimissioni, concordate con me e con la maggioranza politica in Consiglio, dei precedenti assessori - ha spiegato - con decorrenza dal 1 febbraio 2022, attraverso l’emanazione di 5 decreti ho disposto la nomina di altrettanti nuovi componenti. A loro formulo i migliori auguri di buon e proficuo lavoro per l’impegno che si accingono ad assumere, certo che l’orizzonte del loro operato sarà sempre e soltanto l’interesse superiore della nostra Comunità. Non posso però esimermi dal ringraziare anche chi li ha preceduti - Rita Pisano, Marcella Spanu, Marco Greco, Agostino Delogu e Francesco Sechi - per il lavoro svolto egregiamente, persino oltre le nostre più rosee aspettative in questi due anni e mezzo di percorso reso ancora più difficile dall’evento pandemico. Un contesto difficile che però non ci ha impedito di raggiungere già a metà mandato gran parte degli obiettivi del nostro programma elettorale».



La nuova squadra sarà così composta: Federico Basciu, già consigliere con delega all’Ambiente, è stato nominato assessore e componente della Giunta con delega allo svolgimento delle funzioni relative ad Attività Produttive, Distretto Rurale, Commercio, Turismo, Biblioteca, Cultura, Spettacolo. Allo stesso sono state attribuite le funzioni di Vicesindaco; Fabio Idini, con delega allo svolgimento delle funzioni relative ad Affari Generali, Affari legali, Albo Pretorio, Organi Istituzionali e Rapporti con lo Staff, Servizi Demografici, Sport; Serena Camboni, con delega allo svolgimento delle funzioni relative a Politiche Sociali, Pubblica Istruzione, Pari Opportunità; Andrea Mangatia, già Presidente del Consiglio comunale, con delega allo svolgimento delle funzioni relative a Urbanistica, Edilizia Privata, Condono Edilizio, Suape, Protezione Civile, Polizia Locale ed Amministrativa, Vigilanza Edilizia e Del Patrimonio, Vigilanza Ambientale, Compagnia Barracellare e Randagismo (in relazione agli aspetti operativi e di Polizia Veterinaria); Serena Sini, con delega allo svolgimento delle funzioni relative a Ragioneria, Bilancio, Programmazione, Tributi, Controllo Analogo Società Partecipate, Patrimonio, Gestione Contratti, Transizione Digitale, CED, Sito Istituzionale, Protocollo e Notifiche; Nei banchi riservati al Consiglio siederanno per la maggioranza, Antonello Peru e i precedenti assessori Francesco Sechi, Marcella Spanu, Rita Pisano e Agostino Delogu.