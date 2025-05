Cor 16:29 Commissione: Ansini e Caria garantiscono i lavori La commissione Urbanistica era chiamata ad esprimersi su un’importante pratica relativa all’autorizzazione per l’ampliamento di un capannone esistente da destinarsi a stalla di sosta per il ricovero di caprini e ovini, presentata da un’azienda agricola operante in località Santa Luchia



ALGHERO – «Con spirito di responsabilità e piena consapevolezza del ruolo che la funzione consiliare richiede, le consigliere comunali di Forza Italia, Nina Ansini e Giovanna Caria, hanno garantito quest’oggi il numero legale necessario allo svolgimento della Commissione Urbanistica, permettendo così la prosecuzione dei lavori e l’adozione degli atti previsti all’ordine del giorno».



In particolare, la commissione era chiamata ad esprimersi su un’importante pratica relativa all’autorizzazione per l’ampliamento di un capannone esistente da destinarsi a stalla di sosta per il ricovero di caprini e ovini, presentata da un’azienda agricola operante in località Santa Luchia. «Crediamo che la presenza in aula e la partecipazione attiva alle commissioni – affermano le consigliere – rappresentino una forma concreta di rispetto nei confronti dei cittadini e degli operatori economici. L’efficienza amministrativa passa anche da questi momenti, in cui si rende possibile dare continuità agli investimenti e certezze a chi, con fatica e visione, sceglie di costruire e produrre valore sul nostro territorio».



«Il nostro impegno – concludono Ansini e Caria – continuerà ad essere orientato al merito delle questioni, senza pregiudizi né posizionamenti predefiniti. Per Forza Italia il buon senso, il rispetto delle istituzioni e la tutela dell’iniziativa privata sono e restano punti fermi.»