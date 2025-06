Cor 9:05 Disabilità: al via il percorso per il Garante ad Alghero L´Amministrazione punta su competenze e coinvolgimento delle associazioni: Lo riferiscono i presidenti della I e V Commissione, Giusy Piccone e Christian Mulas



ALGHERO - «Il tema delle disabilità fin dall'inizio del mandato è stato al centro dell'attenzione dell'amministrazione guidata dal Sindaco Cacciotto. Ne è prova l'aver dato priorità alla chiusura della progettazione del PEBA e alla conclusione del suo iter approvativo con grande responsabilità e celerità e con il diretto coinvolgimento delle associazioni che in città si occupano della tematica». Lo riferiscono i presidenti della I e V Commissione, Giusy Piccone e Christian Mulas.



«Per affrontare la complessità della sfera delle disabilità - sottolineano - siamo però fermamente convinti che la politica, per prendere decisioni, scrivere regolamenti o atti che hanno a che fare con un tema così delicato, debba necessariamente farsi affiancare nella comprensione delle problematiche da chi è realmente portatore di competenze e saperi che noi non conosciamo pienamente. Non basta infatti avere a che fare direttamente nella propria quotidianità con una persona disabile, o semplicemente conoscere persone con disabilità per ergersi a figure competenti in materia, proprio perché la sfera delle disabilità è molto ampia, e altrettanto ampia deve pertanto essere la conoscenza del tema. L'avvio, avvenuto proprio oggi nella I e V Commissione Consiliare, del percorso verso l'individuazione del Garante delle Persone con disabilità è certamente la strada più solida da seguire per avere a disposizione una figura che realmente, con le sue competenze, e con il contributo ed il coinvolgimento necessario del mondo delle associazioni che in città si occupano della tematica, possa supportarci nel prendere decisioni corrette e non avventate».



«In questo senso la richiesta sollevata dal consigliere della Lega, relativamente alla revisione del regolamento sulla concessione degli spazi di sosta personalizzati per i disabili, è certamente un tema molto importante, a cui diamo grande rilevanza, ma che riteniamo però non possa essere affrontato con superficialità o fretta, ma con equilibrio e buon senso. Siamo in attesa del rilievo relativo al numero di stalli personalizzati e non personalizzati e siamo certi che il contributo di chi può mettere la politica nella condizione di prendere decisioni, come le associazioni e il futuro Garante, possano garantire realmente equità per tutte e tutti, sempre all'interno di quanto previsto dalle norme» chiudono Giusy Piccone e Christian Mulas.