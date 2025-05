Cor 15:45 Assessori sotto tutela ad Alghero Frattura tra Consiglio ed Esecutivo, così tutti i membri della maggioranza impongono agli assessori di condividere gli atti in adozione con congruo anticipo rispetto alle riunioni di giunta



ALGHERO - Qualcosa si è rotto. Manca la dovuta condivisione e concertazione tra Giunta comunale e i consiglieri comunali di maggioranza ad Alghero. Così, dopo alcuni spiacevoli inconvenienti tecnici che hanno logorato i rapporti tra gruppi, tutti i consiglieri comunali hanno protocollato una lettera con la quale intimano al sindaco Raimondo Cacciotto (per caduta a tutti i suoi delegati) di procedere con congruo anticipo alla condivisione degli atti in adozione.



Considerato che la Giunta Comunale è diretta espressione politica e rappresentativa del Consiglio Comunale; che i tempi nei quali Sindaco ed Assessori si trovano ad operare sono

spesso stretti e risicati; che gli argomenti trattati nelle riunioni di Giunta toccano tematiche

molto spesso complesse e variegate e che avrebbero necessità di essere sottoposte a maggiore attenzione; e considerato che non tutti i gruppi consiliari sono direttamente rappresentati in

Giunta; i quindici membri della maggioranza di centrosinistra chiedono «che ciascun Assessore, per mano della Segreteria Generale del Comune, possa entrare in possesso degli atti deliberativi con almeno 24 - 48 ore di anticipo rispetto alle riunioni di Giunta, di modo da poter verificare con tempi congrui gli stessi e poter votare con maggior cognizione di causa e senza riserve alcune ed avere opportunità di confronto con i rispettivi gruppi».



Il documento pare non sia stato accolto benissimo tra i membri dell'esecutivo, anche perchè sintomatico di qualche problema nei rapporti tra gruppi e diversi partiti. C'è di più: Alcuni assessori, infatti, avrebbero perfino annunciato la loro assenza dalle riunioni di giunta in quanto impossibilitati a conoscere per tempo gli argomenti in discussione.