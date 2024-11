Cor 8 febbraio 2022 Porto Torres: Incontro sul Servizio civile universale L´incontro prenderà il via alle 18 con il saluto dell´assessora alle Politiche sociali Simona Fois; seguirà la presentazione del Servizio civile universale con chiarimenti su opportunità e modalità di adesione



PORTO TORRES - Il Comune di Porto Torres intende accreditarsi al Servizio civile universale in collaborazione con il Terzo settore locale. Si tratta di un programma nazionale che consente di coinvolgere giovani volontari nella realizzazione di specifici progetti. Per presentare l'opportunità alle organizzazioni del Terzo settore è stato organizzato per giovedì 10 febbraio alle 18 un incontro informativo on line aperto a tutte le realtà del territorio operative nei settori assistenza, protezione civile, patrimonio ambientale e riqualificazione urbana, patrimonio storico, artistico e culturale, educazione e promozione culturale, paesaggistica, ambientale, dello sport, del turismo sostenibile e sociale, agricoltura sociale e biodiversità, promozione della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata, promozione e tutela dei diritti umani, cooperazione allo sviluppo, promozione della cultura italiana all'estero e sostegno alle comunità di italiani all'estero. L'incontro prenderà il via alle 18 con il saluto dell'assessora alle Politiche sociali Simona Fois; seguirà la presentazione del Servizio civile universale con chiarimenti su opportunità e modalità di adesione. Sul sito web del Comune sono disponibili i link per seguire l'appuntamento online.