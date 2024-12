Cor 1 marzo 2022 «Mensa, urgente invertire rotta» Se vogliamo che il servizio mensa funzioni, bisogna assolutamente invertire rotta: così i consiglieri algheresi Gabriella Esposito, Pietro Sartore, Mimmo Pirisi, Mario Bruno, Raimondo Cacciotto, Ornella Piras e Valdo Di Nolfo all´indomani della commissione



ALGHERO - Ieri 28 febbraio, grazie alle continue richieste della minoranza consiliare, sono stati auditi nella IV commissione i genitori e gli insegnanti che compongono la commissione Mensa in merito ai disservizi del sistema di refezione da noi più volte segnalati. «E proprio dopo questa commissione tenutasi alla presenza dell’Assessora, della Ditta e dei genitori pare evidente che, in un’ottica dì collaborazione, sia necessario rafforzare il rapporto tra famiglie e Amministrazione». Lo confermano i consiglieri comunali Gabriella Esposito, Pietro Sartore, Mimmo Pirisi, Mario Bruno, Raimondo Cacciotto, Ornella Piras e Valdo Di Nolfo.



«Troppo spesso, invece, in questi mesi, e anche durante l’incontro di quesa mattina, l’amministrazione è sembrata più occupata a difendere a tutti i costi un servizio indifendibile piuttosto che a ricercare soluzioni. Dopo che oggi sono stati riportati in maniera ancor più puntuale e precisa i problemi che già come consiglieri comunali avevamo avuto modo di segnalare all’Amministrazione in questi mesi speriamo, però, si inverta subito la rotta. Le dichiarazioni forti dei rappresentanti che segnalando i problemi hanno detto chiaramente che “una situazione del genere non c’è mai stata prima” e che “è il primo anno che si verifica una situazione simile” non possono essere ignorate dall’Assessora e dall’Amministrazione tutta» precisano Gabriella Esposito, Pietro Sartore, Mimmo Pirisi, Mario Bruno, Raimondo Cacciotto, Ornella Piras e Valdo Di Nolfo.



«Le famiglie, così come gli insegnanti e i bambini vanno ascoltati di più. Siamo, altresì, più che convinti che se in questi mesi si fosse cercato di dialogare dì più, facendo tesoro delle osservazioni e anche delle lamentele dì genitori e insegnanti, invece dì derubricare tutto a “vizi dei bambini” (come fatto da qualche consigliere dì maggioranza in commissione…) i problemi sarebbero già stati sicuramente risolti. La commissione Mensa, organismo fortemente voluto dalla precedente amministrazione e previsto dal regolamento votato all’unanimità dal consiglio comunale, deve pertanto essere maggiormente coinvolta nel monitoraggio del servizio. Controlli ed eventuali sanzioni qualora il capitolato non dovesse essere rispettato, condivisione delle difficoltà da parte della ditta, ma soprattutto autorevolezza nel pretendere che il servizio venga svolto in maniera impeccabile dal momento della preparazione dei pasti alla condivisione del pasto. Questa è la strada - concludono i consigli comunali - è ora che l’Amministrazione si decida a intraprenderla».