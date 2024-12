Cor 11 marzo 2022 In piazza sventola solo la bandiera della Pace Si moltiplicano anche ad Alghero le iniziative contro la guerra ed i bombardamenti Russi. Ieri la manifestazione in Piazza Sulis organizzata dall´Anpi, alla presenza delle scuole, movimenti, partiti e associazioni. Qualche polemica per l´assenza di bandiere dell´Ucraina. Presente il vicesindaco Giovanna Caria. Le immagini