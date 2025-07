Cor 21:36 Borse di studio Ersu: bando Con il Decreto del Direttore Generale n. 687 del 25 luglio 2025 è stato approvato il Bando di concorso Borse di Studio e Servizi Abitativi per l’anno accademico 2025/2026



SASSARI - La procedura di presentazione della domanda è attiva a partire da oggi, 25 luglio 2025 e resterà disponibile fino alle ore 13:00 del giorno 8 settembre 2025. La domanda dovrà essere compilata ed inviata esclusivamente online, accedendo all’AreaStudenti mediante credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) o CIE (Carta d’Identità Elettronica). Per le studentesse e gli studenti stranieri provenienti da Paesi extra-UE, nonché per coloro che si trovano in regime detentivo, è prevista una procedura alternativa di autenticazione, attraverso l’utilizzo di un codice temporaneo, ottenibile seguendo le istruzioni riportate nella pagina di accesso allo sportello online.



Si ricorda che, per accedere ai benefici previsti dal Bando, è necessario essere in possesso dell’attestazione ISEE 2025 che si applica alle prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario con riferimento al codice fiscale dello studente richiedente e non deve presentare anomalie o difformità. Gli studenti iscritti al semestre filtro dei corsi di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Protesi Dentaria e Medicina Veterinaria, durante la compilazione della scheda“Dati scolastici”, dovranno indicare di non essere ancora in possesso del numero di matricola e selezionare, tra le opzioni disponibili nel menu a tendina, uno dei corsi denominati “SemestreFiltro”.