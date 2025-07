Cor 12:12 Centristi soddisfatti: Primo anno, impegni mantenuti Così Martinelli e compagni: Siamo sicuri che si è lavorato bene e con grande impegno, gettando le basi per il futuro e contribuendo al progetto della città che vogliamo. La nostra è una sfida culturale, sullo sport, sulla rigenerazione urbana, sull’inversione di tendenza dello spopolamento, sulla sicurezza e sul decoro



ALGHERO - «Un anno di mandato dell'amministrazione guidata da Raimondo Cacciotto denso di risultati ottenuti e di ottime prospettive per il futuro. Abbiamo gettato le basi per la realizzazione dei tanti impegni assunti, lavorando a testa bassa fin dai primi giorni dell'insediamento. I risultati in tutti i settori dell'Amministrazione sono chiari ed evidenti. Ci preme segnalare quelli delle opere pubbliche e dei Servizi Sociali, condotti da Francesco Marinaro e Maria Grazia Salaris, sono l'esempio della concretezza con la quale si è agito». Il gruppo consiliare Noi RiformiAmo Alghero promuove a pieni voti il primo anno di mandato amministrativo dell'amministrazione Cacciotto.



«Il settore delle manutenzioni e del verde ha portato risultati tangibili grazie alla serie di investimenti per la maxi-riqualificazione delle alberate cittadine, la messa a dimora nuovi alberi, la realizzazione dei parchi di via Matteotti e via Tiziano Vecellio, l’integrazione del progetto del parco di via Caragol. E inoltre la non facile ripartenza dei lavori dell'ex caserma, il progetto da 2 milioni di rigenerazione urbana di Sant'Agostino, il proseguimento dei lavori a Palazzo Civico, la riqualificazione degli spazi esterni del Palacongressi, la messa in sicurezza e la riqualificazione del Porto, in particolare del molo Visconti e del molo Lo Frasso, la programmazione di un ulteriore lotto funzionale dell’ex cotonificio, la creazione delle nuove aree sosta temporanee, con l'aggiunta di ben 1.400 posti auto, che ci aiuterà a risolvere uno dei problemi più sentiti dagli algheresi, il significativo avanzamento dei lavori sulla Circonvallazione. Sono i più significativi esempi dell'azione incisiva e concreta portata avanti, con una parallela programmazione di opere nel settore dell'impiantistica sportiva che lascia ben sperare per la prospettiva che vogliamo concorrere a creare per una città moderna, al passo coi tempi e a misura di famiglia» sottolineano Gianni Martinelli e compagni.



«E in questo settore va rimarcata la esemplare attività dell'Assessora Maria Grazia Salaris, con le riuscite iniziative rivolte agli anziani over 65, l'incremento degli interventi piani personalizzati e disabilità, il progetto People Strategy, la progettazione del centro diurno con Asl, gli importanti progetti di prevenzione disagio giovanile, il lavoro con le associazioni di volontariato e terzo settore, l'incremento dei contributi ai canoni di locazione. Sull'emergenza abitativa va evidenziato il procedimento dell'aggiornamento della graduatoria case Erp, i contributi per centri estivi e sportivi, e per il programma nidi gratis. Siamo sicuri che si è lavorato bene e con grande impegno, gettando le basi per il futuro e contribuendo al progetto della città che vogliamo. La nostra è una sfida culturale, sullo sport, sulla rigenerazione urbana, sull’inversione di tendenza dello spopolamento, sulla sicurezza e sul decoro. Noi ci siamo».