Panico all´Eurospin: cliente spruzza spray urticante e va via

ALGHERO - Una scena quasi surreale quella che si è consumata nel pomeriggio di oggi, intorno alle 18, all'Eurospin di via Lo Frasso ad Alghero. Ci sono stati momenti di panico tra i clienti dopo che una donna in fila in una delle casse avrebbe spruzzato dello spray urticante tra le persone in coda. «Si, sono stata io perché siete troppo vicini» è stata la sua gelida risposta davanti alle proteste dei clienti che hanno subito le prime conseguenze dello spray: irritazione della pelle e degli occhi, lacrimazione e tosse. Una commessa ha avuto un malore ed è stata portata via mentre gli addetti del supermercato chiudevano momentaneamente le porte di accesso. La donna è riuscita ad uscire indisturbata ma sono stati allertati i carabinieri che potranno chiarire meglio l'accaduto. L'uso di spray urticante, infatti, è consentito in Italia principalmente per l'autodifesa e in situazioni di legittima difesa e l'utilizzo in altri contesti potrebbe comportare conseguenze legali.