Alghero, tragico frontale in moto: muore 17enne

Cor 17:55



ALGHERO - Tragico frontale nel tardo pomeriggio di oggi (martedì) sulla strada per l'aeroporto di Alghero. Ad avere la peggio Frabrizio Calaresu, 17 anni, in sella ad una Ktm. Per cause in corso di accertamento ha impattato frontalmente un'auto che sopraggiungeva dalla direzione opposta e svoltava dal rettilineo, rovinando pesantemente sull'asfalto prima di colpire un palo dell'illuminazione. Secondo le prime indiscrezioni il giovane sarebbe morto sul colpo, inutili i soccorsi immediatamente allertati. Sul posto le forze dell'ordine locali, i vigili del fuoco ed i sanitari del 118.



