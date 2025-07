Cor 10:12 Contributo per i nuovi nati residenti ad Alghero Richiesta unitaria in Consiglio comunale. Nonostante la chiusura del punto nascita di Alghero, risoluzione (Fadda primo firmatario) per l´istituzione di un contributo – una tantum – a favore delle famiglie, per i nuovi nati residenti in città



ALGHERO - Nel corso del Consiglio comunale del 25 luglio Per Prima Alghero, Massimiliano Fadda, ha presentato, quale primo firmatario, unitamente agli altri Gruppi consiliari di maggioranza e di opposizione, una risoluzione che consenta l’istituzione di un contributo annuale – una tantum – a favore delle famiglie, per i nuovi nati residenti ad Alghero.



Questo contributo dovrà essere meglio definito, nei modi e nell’importo, dall’Amministrazione e dovrà essere strutturale negli anni successivi, già a partire dal 2025, tenendo conto dell’andamento demografico locale. «L’obiettivo di questo contributo - chiarisce Fadda - non deve essere considerato soltanto simbolico ma mirato a sostenere, anche se in parte, i gravosi oneri finanziari che la nascita di un figlio comporta e che spesso rappresenta un disincentivo all’aumento delle nascite».



«Al riguardo, questa richiesta è stata sostenuta, a nome dell’Amministrazione, anche dall’Assessore alle Politiche sociali e della famiglia Maria grazia Salaris che ringrazio per la sensibilità dimostrata. L’approvazione di questo provvedimento vuole essere un segnale tangibile di vicinanza e sostegno da parte di tutto il Consiglio Comunale, verso l’incremento demografico sempre più in calo».