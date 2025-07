Cor 21:25 Alghero: Raffica di multe in Viale Europa La strada, tra le più caotiche e congestionate della città durante il periodo estivo, sotto stretto controllo della polizia locale. Qualche lamentela tra i residenti



ALGHERO - Stretta su Viale Europa da parte dei vigili urbani di Alghero. Raffica di multe nelle ultime ore. Multe su numerosi parabrezza per il mancato rispetto delle norme del codice della strada sulle distanze di sicurezza dei parcheggi. La strada, tra le più caotiche e congestionate della città durante il periodo estivo, sotto stretto controllo della polizia locale. La novità però ha creato più di una protesta da parte dei residenti. «Cornuti e mazziati» la lamentela di un'algherese che denuncia l'invisibilità del quartiere a causa dell'assenza cronica di parcheggi, la confusione quotidiana e i servizi basilari di nettezza urbana ormai in tilt.