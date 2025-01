Cor 17 marzo 2022 Sardegna al Salone di Parigi Da oggi al 20 marzo, la Sardegna sarà presente al “Salon mondial du Tourisme” di Parigi con otto operatori, ospitati nei 156 mq dello ‘Spazio Sardegna’, in rappresentanza di hotel, associazioni, tour operator e servizi turistici



CAGLIARI - Da oggi al 20 marzo, la Sardegna sarà presente al “Salon mondial du Tourisme” di Parigi con otto operatori, ospitati nei 156 mq dello ‘Spazio Sardegna’, in rappresentanza di hotel, associazioni, tour operator e servizi turistici.



«Prosegue, nell’ambito della campagna programmata dalla Regione, la partecipazione della Sardegna, con spazi ed allestimenti adeguati, alle più importanti fiere internazionali del turismo – ha sottolineato l’assessore regionale del Turismo, Gianni Chessa – Alcune aziende isolane saranno protagoniste nella promozione e nella commercializzazione delle proposte di vacanza nell'Isola. Sono previsti anche momenti di intrattenimento dedicati al folclore e all’enogastronomia sarda».



Venerdì, l’assessore Chessa presenzierà anche alla presentazione del programma di marketing territoriale “Insula - Sardinia quality world - Alla scoperta di un mondo chiamato Sardegna”, promosso dall’Assessorato regionale del Turismo e dal Cipnes per promuovere la “Destinazione Sardegna” attraverso itinerari identitari ed esperienziali secondo un modello di turismo sostenibile.