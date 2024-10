Cor 7 aprile 2022 Sanità, Pais: 14 milioni su Alghero Michele Pais: «La Regione investe 270 milioni di euro nella Sanità sarda. Ad Alghero oltre 14 milioni per ammodernamento tecnologico, telemedicina, COT (Centrale Operativa Territoriale), e Casa di comunità»







Nello specifico gli ospedali Alghero sono destinatari di interventi per complessivi 14 milioni di euro destinati all'ammodernamento strutturale dei presidi cittadini, Civile e Marino, e per l'ammodernamento del parco tecnologico e digitale. Alghero, a seguito dell'ultima delibera di giunta, potrà finalmente dotarsi di una risonanza magnetica a 1,5 tesla, una TAC a 128 strati, un ectomografo multidisciplinare e un telecomandato digitale per il pronto soccorso, tutte attrezzature tecnologiche di ultimissima generazione.



Ma non solo. Previsti 3,3 milioni di euro per una nuova Casa di comunità e 4 milioni per interventi di ristrutturazione edilizia dell'Ospedale Civile, utili anche in funzione della sua classificazione come DEA di I livello. Inoltre la Giunta regionale ha assegnato l'ulteriore somma di 4,5 milioni per la ristrutturazione e l'adeguamento dell'Ospedale Marino. Risorse che vanno ad aggiungersi a circa 24 milioni di euro tra distretto sanitario e ospedali già stanziati nel corso degli ultimi 2 anni, per un totale di quasi 40 milioni di euro. «Una doverosa attenzione al nostro territorio e alle nostre strutture sanitarie, mai ricevuta in passato, oggi riservata dalla Giunta guidata dal Presidente Solinas e dall'assessore Nieddu»". ALGHERO - Esprime soddisfazione il Presidente del Consiglio regionale Michele Pais in relazione piano di ammodernamento della Sanità sarda elaborato dalla Giunta e dall'Assessore Mario Nieddu, «capace di esprimere una visione territoriale d'insieme che valorizza in maniera rilevante anche i presidi sanitari del Nord-Ovest trascurati negli anni». Così il presidente del Consiglio regionale Michele Pais sul provvedimento approvato dalla Giunta guidata da Christian Solinas, risponde indirettamente ai consiglieri di opposizione di Alghero che nel pomeriggio avevano diramato una dura dichiarazione [ LEGGI ].Nello specifico gli ospedali Alghero sono destinatari di interventi per complessivi 14 milioni di euro destinati all'ammodernamento strutturale dei presidi cittadini, Civile e Marino, e per l'ammodernamento del parco tecnologico e digitale. Alghero, a seguito dell'ultima delibera di giunta, potrà finalmente dotarsi di una risonanza magnetica a 1,5 tesla, una TAC a 128 strati, un ectomografo multidisciplinare e un telecomandato digitale per il pronto soccorso, tutte attrezzature tecnologiche di ultimissima generazione.Ma non solo. Previsti 3,3 milioni di euro per una nuova Casa di comunità e 4 milioni per interventi di ristrutturazione edilizia dell'Ospedale Civile, utili anche in funzione della sua classificazione come DEA di I livello. Inoltre la Giunta regionale ha assegnato l'ulteriore somma di 4,5 milioni per la ristrutturazione e l'adeguamento dell'Ospedale Marino. Risorse che vanno ad aggiungersi a circa 24 milioni di euro tra distretto sanitario e ospedali già stanziati nel corso degli ultimi 2 anni, per un totale di quasi 40 milioni di euro. «Una doverosa attenzione al nostro territorio e alle nostre strutture sanitarie, mai ricevuta in passato, oggi riservata dalla Giunta guidata dal Presidente Solinas e dall'assessore Nieddu»".