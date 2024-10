Cor 10 aprile 2022 Il golf in spiaggia a San Teodoro L’evento “Golf Links Invitational” ideato da Roberto Pompei, Head Professional del Golf Club Puntaldia e Direttore Sportivo della ASD Golfaldia è Patrocinato dal Comune di San Teodoro



SAN TEODORO - Il 7 e l’8 maggio 2022 per la prima volta in Sardegna si terrà un evento spettacolare, unico nel suo genere: una competizione golfistica nella splendida spiaggia “La Cinta” di San Teodoro in provincia di Sassari. 12 le buche a disposizione degli atleti lungo l’arenile bagnato da un mare cristallino e limpido, dove guarda il campo da Golf Puntaldia. Obiettivo per i giocatori trascorrere una giornata all’aperto, circondati da una natura incontaminata e vivere un’esperienza indimenticabile nella pratica del golf.



L’evento “Golf Links Invitational” ideato da Roberto Pompei, Head Professional del Golf Club Puntaldia e Direttore Sportivo della ASD Golfaldia è Patrocinato dal Comune di San Teodoro. La competizione si svolgerà in due giornate, il 7 e l’8 maggio, ma già da venerdì 6 maggio sarà possibile familiarizzare con il percorso realizzato per l’occasione. Durante le tre giornate della manifestazione, grazie al supporto della Federazione Italiana Golf Sardegna, all’ingresso della spiaggia de La Cinta verrà installato un pallone gonfiabile che permetterà a tutti coloro che lo vorranno di cimentarsi nella pratica di questo meraviglioso sport. Inoltre, a corredo dell’evento, il campo pratica del Golf di Puntaldia si trasformerà nel “Villaggio Ospitalità”.



Roberto Pompei - spiega - “Il nostro intento è quello di far avvicinare al mondo del golf un pubblico sempre più vasto”. Il campo da Golf a 9 buche di Puntaldia nasce nel 1990 ed è completamente immerso in un vero paradiso naturale. Da sempre è aperto a professionisti e appassionati offrendo loro occasioni di incontri e sfide immersi in uno scenario suggestivo, tra il turchese del mare e l’azzurro del cielo, tra piccole insenature e deliziose baie. In trent’anni è diventato un punto di riferimento per tanti appassionati di questa disciplina che hanno trovato qui un luogo incantevole dove conciliare passione per il golf e vacanze.