La Spellbound Contemporary Ballet nell´Isola

CAGLIARI - Sbarca nell'Isola – sotto le insegne del CeDAC Sardegna – lo Spellbound Contemporary Ballet: la compagnia fondata dal coreografo Mauro Astolfi porta in scena due spettacoli, un intrigante “Omaggio a Vivaldi” in programma oggi (lunedì 11 aprile) alle 21 al Teatro del Carmine di Tempio Pausania e infine martedì 12 aprile alle 21 al Teatro “Tonio Dei” di Lanusei e “Spellbound 25” - un'antologia di “pezzi” significativi dei primi cinque lustri di attività - in cartellone mercoledì 13 aprile alle 20.30 (turno A) e giovedì 14 aprile alle 20.30 (turno B) al Teatro Massimo di Cagliari per la Stagione di Danza 2021-2022.



Fulcro dell'“Omaggio a Vivaldi” è proprio un estratto da “Vivaldiana”, coproduzione internazionale di Spellbound Contemporary Ballet e Les Théâtres de la Ville de Luxembourg con l'Orchestre de Chambre de Luxembourg. “Spellbound 25” - in cartellone mercoledì 13 aprile alle 20.30 (turno A) e giovedì 14 aprile alle 20.30 (turno B) al Teatro Massimo di Cagliari - celebra il venticinquesimo anniversario dello Spellbound Contemporary Ballet e sintetizza la poetica della compagnia, aperta a collaborazioni con artisti e realtà differenti.



Nella foto di Sara Meliti: Unknown Woman