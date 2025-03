S.A. 8:25 Musica danza e letteratura: Orfeo ad Alghero Laborintus in scena ad Alghero con la nuova produzione “Orfeo a Passeggio” di Angelo Vargiu. Appuntamento domenica 23 marzo alle ore 19



ALGHERO - L’Ensemble Laborintus, diretto da Gabriele Verdinelli, presenta due opere uniche che uniscono musica, danza e letteratura: “Parade” di Érik Satie e “Orfeo a passeggio” di Angelo Vargiu.

Il pubblico di Alghero avrà l’opportunità di assistere allo spettacolo il 23 marzo alle ore 19:00 nello spazio di recente inaugurazione Alguer Hall, all’interno del complesso de Lo Quarter (Ingresso da via Carlo Alberto, 78). “Parade”, balletto del 1917 con musica di Erik Satie e coreografia originale di Léonide Massine, è una delle opere più innovatrici del suo tempo.



La partitura, adattata per l’Ensemble Laborintus da Angelo Vargiu, sarà eseguita da un gruppo musicale formato per l’occasione da nove elementi: Caterina Solinas (flauto), Angelo Vargiu (clarinetto), Luca Chessa (sassofono soprano), Cristiana Nuvoli (clarinetto basso), Antonio Mura (tromba), Giovanna Virdis (fagotto), Maria Carla Piras (violoncello), Simone Sassu (pianoforte), e Andrea Cubeddu (percussioni). A seguire, “Orfeo a passeggio”, suite in dodici quadri di Angelo Vargiu, vede Orfeo come protagonista di un viaggio immaginario tra creature fantastiche e comuni.



La composizione, arricchita dai testi di Speranza Serra e Alberto Capitta, letti e interpretati da Mariantonietta Azzu, sarà accompagnata da un capitolo di danza ispirato all’opera. Le coreografie, curate da Anna Paola Della Chiesa, saranno eseguite dal corpo di ballo della compagnia Tersicore di Sassari, formato da Andrea Dore, Laura Dore, Caterina Loriga, Sara Mucedda, Davide Pisano

e Laura Vargiu. Un’esperienza unica, che fonde musica, danza e letteratura in un incontro affascinante tra tradizione e innovazione. L’evento è patrocinato dalla Fondazione Alghero.



Nella foto (di Francesca Salaris): un momento dello spettacolo