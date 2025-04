Cor 23:17 Laborintus in scena a Usini e Sassari L´Ensemble Laborintus, sotto la direzione di Gabriele Verdinelli, è pronto a offrire al pubblico due serate straordinarie, in cui la musica, la danza e la letteratura si intrecciano dando vita a un´esperienza artistica senza pari



SASSARI - L'Ensemble Laborintus, sotto la direzione di Gabriele Verdinelli, è pronto a offrire al pubblico due serate straordinarie, in cui la musica, la danza e la letteratura si intrecciano dando vita a un'esperienza artistica senza pari. Il 5 marzo 2025, l’Auditorium Comunale di Usini ospiterà l’atteso spettacolo, che sarà replicato il giorno successivo, il 6 marzo, al Teatro Civico di Sassari, entrambe le performance con inizio alle 19:30. Il programma prevede la messa in scena di due opere particolarmente significative: "Parade", il celebre balletto del 1917 con la musica di Érik Satie e la coreografia originale di Léonide Massine, e la "Orfeo a Passeggio", una suite in dodici quadri scritta da Angelo Vargiu.



“Parade” è una delle opere più innovative del suo tempo, un vero e proprio manifesto della modernità musicale e coreografica. La partitura di Satie, che conserva ancora oggi il suo fascino enigmatico, verrà eseguita dall’Ensemble Laborintus in una versione appositamente adattata da Angelo Vargiu. La musica sarà interpretata da un gruppo di talentuosi musicisti, tra cui Caterina Solinas al flauto, Angelo Vargiu al clarinetto, Luca Chessa al sassofono soprano, Cristiana Nuvoli al clarinetto basso, Antonio Mura alla tromba, Giovanna Virdis al fagotto, Maria Carla Piras al violoncello, Simone Sassu al pianoforte e Andrea Cubeddu alle percussioni, che daranno vita a una performance vibrante ed emozionante.



Subito dopo, il pubblico sarà catapultato nel mondo di "Orfeo a Passeggio", una creazione originale di Angelo Vargiu che immagina Orfeo in un viaggio fantastico attraverso mondi popolati da creature mitologiche e figure della vita quotidiana. La musica di Vargiu, che si fonde con i testi di Speranza Serra e Alberto Capitta, sarà letta e interpretata da Mariantonietta Azzu, la quale darà voce ai personaggi e alle emozioni che animano il racconto. Le coreografie, ideate da Anna Paola Della Chiesa, saranno interpretate dal corpo di ballo della compagnia Tersicore di Sassari, che comprende i danzatori Andrea Dore, Laura Dore, Caterina Loriga, Sara Mucedda, Davide Pisano e Laura Vargiu.

Il connubio tra musica, danza e parole in questo evento rappresenta un incontro perfetto tra la tradizione e l'innovazione, un'esperienza che immergerà il pubblico in un universo sensoriale ricco di suggestioni. Le due date sono patrocinati dai Comuni di Usini e Sassari, un ulteriore segno dell'importanza culturale dell'iniziativa.



I biglietti per lo spettacolo di Usini saranno disponibili al costo di 5 euro, senza necessità di prenotazione, mentre per l'evento a Sassari il biglietto sarà di 8 euro più diritti di prevendita. I biglietti per il Teatro Civico di Sassari sono acquistabili su boxol e nei punti vendita Box Office Sardegna, a Sassari presso le Messaggerie Sarde di Piazza Castello. Info 349 8024059. Due occasioni imperdibili per immergersi in un viaggio che attraversa il tempo e le emozioni, dove la musica, la danza e la letteratura si uniscono in una sinergia unica e irripetibile.