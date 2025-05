Cor 18:30 Jesús Cortés, flamenco a Sassari Mercoledì 21 maggio il Teatro Verdi come un tablao sivigliano: Tutta la passione del flamenco, la danza spagnola per eccellenza, originaria dell’Andalusia, prenderà vita sulle tavole dello storico teatro cittadino



SASSARI - Mercoledì 21 maggio alle ore 21 il palcoscenico del Teatro Verdi di Sassari si trasformerà in un autentico tablao sivigliano. Tutta la passione del flamenco, la danza spagnola per eccellenza, originaria dell’Andalusia, prenderà vita sulle tavole dello storico teatro cittadino nello spettacolo della Compagnia di Jesús Cortés, organizzato dalla Cooperativa Teatro e/o Musica con il sostegno di Ministero della Cultura, Regione Sardegna e Fondazione di Sardegna.



Originario di Siviglia, Cortés è stato per tre volte vincitore del National Flamenco Dance Award spagnolo. Figura di spicco del nuovo flamenco, danza dall’età di sei anni e si è esibito sui palcoscenici in tutto il mondo. Ha fatto parte della Compagnia di Teresa Guerra, fondando poi la propria scuola e affermandosi come primo ballerino. Ha danzato per le famiglie reali spagnola e inglese, per la casa di moda Dolce & Gabbana, esibendosi davanti a personaggi noti come Oprah Winfrey e Julio Iglesias. È anche rinomato per la sua arte nella coreografia di danze che fondono le radici del flamenco con il jazz e il soul, creando spettacoli innovativi che vengono regolarmente presentati al Patio Andaluz, il tablao da lui diretto a Barcellona e diventato punto di riferimento di questa tradizionale danza: fondato nel 1964, il primo e più antico nella città catalana, ha ospitato negli anni più di un milione di spettatori.



Al Verdi Jesús Cortés si alternerà con dieci ballerini e ballerine, chitarre e percussioni, in uno spettacolo che trasformerà il teatro in un’esplosione di emozioni che cattura fin dai primi passi di danza. Il flamenco è un’arte nella quale il ballerino, attraverso l’uso del corpo, esprime una lotta interiore e la sua liberazione emotiva, raccontando la propria storia e, come spiega lo stesso Cortés, «parlando dei sentimenti con la danza».



I precisi e sincronizzati movimenti dei ballerini, il lamento straziante del canto, il virtuosismo dei chitarristi, l’ipnotico taconeo, gli applausi ritmici e il ritmo del cajón costruiranno uno spettacolo appassionante e suggestivo. L'avanguardia di Siviglia, Malaga e Cordoba, culla delle tradizioni più profonde, si ritroverà al Teatro Verdi di Sassari per offrire uno spettacolo flamenco che fonde l'autenticità delle radici andaluse con la modernità. I biglietti sono disponibili al botteghino del Teatro, dal lunedì al venerdì dalle 17 alle 20. È disponibile anche l’acquisto online, accedendo all’evento dalla piattaforma Anyticket o dalla home page del sito della Cooperativa.