Cor 20 aprile 2022 Kentzeboghes, fuori il bando in lingua Kentzeboghes 2022: Al via il concorso per i film nelle lingue minoritarie: da quest’anno premiati anche spot e videoclip. C´è tempo fino a mercoledì 1 ottobre per partecipare al premio Kentzeboghes 2022, il concorso per progetti cinematografici nelle lingue e dialetti della Sardegna aperto anche alle lingue minoritarie italiane



CAGLIARI - È online il bando per partecipare alla quinta edizione del premio Kentzeboghes. Fino al primo ottobre 2022 sarà possibile inviare i progetti per la realizzazione di film e documentari nelle lingue della Sardegna e nelle lingue minoritarie italiane. La partecipazione al concorso, organizzato dall'associazione culturale Babel, è gratuita. I progetti verranno valutati da una giuria di professionisti del settore che attribuiranno tre premi in denaro: premio Kentzeboghes Sardegna, premio Kentzeboghes Italia e premio Kentzeboghes Rts (Radio televisione sarda). I progetti selezionati dovranno poi essere trasformati in film entro un anno.



La novità di quest’anno è la possibilità di partecipare al premio con prodotti audiovisivi in forma di spot o videoclip musicali già realizzati. Ma sono tante anche le attività collaterali del premio: laboratori scolastici sul linguaggio cinematografico rivolti agli alunni delle scuole elementari e medie, incontri didattici con registi, workshop sulla musica e il cinema in collaborazione con il Conservatorio di Musica di Cagliari, laboratori di cinema. Il Premio Kentzeboghes negli anni si è confermato una novità di grande rilievo nel panorama cinematografico delle lingue minoritarie, inserendosi (anche grazie alla collaborazione con la Regione Autonoma della Sardegna, enti pubblici e privati) in un percorso finalizzato alla salvaguardia del patrimonio linguistico delle diverse comunità.



L’Associazione culturale Babel ormai da anni lavora per espandere e consolidare una rete internazionale con organizzazioni culturali e istituzioni pubbliche che possano stabilmente cooperare per la promozione del cinema nelle lingue minoritarie nel rispetto del multilinguismo e dei diritti delle minoranze. Il Premio Kentzeboghes è finanziato dall’assessorato regionale alla Cultura e Pubblica istruzione e dalla Fondazione di Sardegna. Viene organizzato in collaborazione con la Società umanitaria cineteca sarda, il Babel Film Festival, Areavisuale Film, Rts – Radio Televisione Sarda, Terra de Punt, EjaTv, Fondazione Sardegna Film Commission e gode del patrocinio del Comune di Cagliari e della Città Metropolitana di Cagliari.