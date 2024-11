Cor 21 aprile 2022 «Marino, sale operatorie chiuse almeno 8 mesi» Saranno rese operative e agibili dopo i lavori di riqualificazione. Parole di Antonio Lorenzo Spano, direttore generale dell´Aou di Sassari, l´azienda universitaria da qualche mese titolare della gestione della struttura ospedaliera di Alghero



Marino di Alghero». Parole di Antonio Lorenzo Spano, direttore generale dell'Aou di Sassari, l'azienda ospedaliera universitaria sassarese da qualche mese titolare della gestione della struttura ospedaliera di Alghero. Ieri era presente insieme ai vertici dell'Asl ed ai direttori di struttura ad Alghero, in occasione della commissione presieduta da Christian Mulas [ ALGHERO - «Abbiamo dovuto chiudere le sale operatorie dell'Ospedale Marino ad Alghero perchè le sale non sono a norma. Stiamo lavorando per metterle a norma ma ci vorranno almeno 8 mesi, non di meno, prima di poterle riaprire». Ed ancora: «Noi ci siamo subito attivati. Stiamo ultimando la progettazione, ma non è un problema risolvibile nel breve periodo. Posso condividere o meno alcune scelte politiche, ma noi come tecnici siamo solo chiamati a dargli attuazione. E così stiamo facendo col Marino di Alghero».