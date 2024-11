Cor 13 maggio 2022 Ritorna il Summer Beach di Alghero Ritorna il Summer Beach ad Alghero con la XVIII edizione. Un estate di beach sports, musica e divertimento. Tutto ha avuto inizio nel 2005 con il primo torneo di beach volley regionale e da allora la manifestazione ne ha fatta di strada



ALGHERO - Conclusa la stagione sportiva con la promozione in C dopo i meritati festeggiamenti è arrivato il momento di voltare pagina. La Asd polisportiva Sottorete non si ferma e fissa il prossimo imperdibile appuntamento. Con la stagione estiva torna infatti il SummerBeach Village che nell’edizione 2022 compie ben 18 anni di attività. Tutto ha avuto inizio nel 2005 con il primo torneo di beach volley regionale e da allora la manifestazione ne ha fatta di strada diventando uno degli appuntamenti sportivi più attesi dell'estate algherese e sarda.



Come ogni anno anche quest'anno ci saranno tante novità, tra tornei e corsi di beach sport. Il beach volley sarà sempre l'attività principale, ma come oramai ci hanno abituato gli organizzatori del SummerBeach le attività saranno numerose, dal beach rugby, al fitness, al foot volley, beach tennis, arti marziali. Non mancheranno gli eventi che finalmente dopo due anni di stop potranno divertire i fan del SummerBeach. L'associazione sportiva rinnova l'invito a tutte le società sportive che vogliono aderire in forma gratuita all'iniziativa.