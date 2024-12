Cor 17 maggio 2022 Agricoltura e innovazione, Murgia a Napoli « C’è una forte attenzione da parte di tutti nei confronti dei cambiamenti climatici e l’esperienza di Israele, in termini di idee, ricerca e innovazione, è un punto di riferimento per dare slancio a un’agricoltura sostenibile»



CAGLIARI - «Un’occasione importante per uno scambio di buone pratiche nel campo dell’innovazione in agricoltura che può aprire nuovi orizzonti anche per la Sardegna. Abbiamo accolto con grande interesse l’invito dell’Ambasciata di Israele, uno dei Paesi all’avanguardia nella ricerca e nell’applicazione delle nuove tecnologie in tutti i settori. C’è una forte attenzione da parte di tutti nei confronti dei cambiamenti climatici e l’esperienza di Israele, in termini di idee, ricerca e innovazione, è un punto di riferimento per dare slancio a un’agricoltura sostenibile».



Lo ha detto l’assessore regionale dell’Agricoltura, Gabriella Murgia, che sta partecipando a Napoli al convegno “Techagriculture meeting Italia-Israele: l’agricoltura incontra l’innovazione”, organizzato dall’Ambasciata d’Israele in Italia, Confagricoltura, Comune di Napoli e Università degli studi Federico II.



«Dai migliori esperti del settore – ha aggiunto l’esponente della Giunta Solinas – abbiamo modo di approfondire alcuni temi come l’agricoltura di precisione e la sicurezza alimentare, ricevendo indicazioni utili per proseguire sulla strada tracciata dall’Assessorato che, grazie anche al supporto dell’Agenzia Agris, sta puntando sulla ricerca e sull’innovazione per ammodernare e valorizzare il nostro comparto agricolo, grazie a una riduzione dei costi e a un miglioramento della qualità della produzione».