Siccità: 4 milioni di indennizzi agli agricoltori

CAGLIARI - È stato pubblicato, sul sito dell’agenzia Laore, l'elenco di concessione per gli indennizzi relativi all'emergenza idrica 2024, che coinvolge 3.865 beneficiari distribuiti su 142 comuni che hanno dichiarato lo stato di calamità. L'importo complessivo degli indennizzi è di 4.762.595 euro, su un totale di 5 milioni stanziati dalla Giunta regionale, su proposta dell'assessore dell'Agricoltura Gian Franco Satta, con la deliberazione del 13 novembre 2024.



«Questa misura rappresenta un importante sostegno per gli allevatori colpiti dall'emergenza idrica – commenta Satta - dimostrando l'impegno della Regione nel garantire il supporto necessario in situazioni di crisi. Siamo consapevoli delle difficoltà che gli allevatori stanno affrontando e, attraverso questi indennizzi, intendiamo alleviare il peso delle spese sostenute per interventi emergenziali. La rapidità con cui siamo riusciti a definire l'elenco dei beneficiari – sottolinea - è un segno della nostra determinazione a rispondere prontamente alle esigenze del settore. Continueremo a lavorare per garantire che i fondi arrivino in tempi brevi e che ogni allevatore riceva il supporto di cui ha bisogno».



Sono 1416 le imprese che riceveranno un indennizzo medio di 1.400 euro e altre 584, un indennizzo medio di 3500. Questi fondi sono destinati a rimborsare le spese sostenute dagli allevatori per interventi emergenziali, attraverso i cosiddetti voucher (L.R. n. 13 del 18.09.2024). La fase istruttoria, affidata a Laore, ha portato alla definizione dell'elenco dei beneficiari in soli sei mesi. Inoltre, si prevede la concessione di ulteriori 203 pratiche estratte a campione per il controllo. Le direttive di attuazione, disposte con decreto dell'assessore Satta, stabiliscono che saranno i singoli Comuni a effettuare le procedure necessarie per i pagamenti a favore dei beneficiari, i quali in data odierna riceveranno gli elenchi con gli importi corrispondenti.