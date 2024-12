Cor 28 maggio 2022 Nuovo Comitato della Cia Nord Sardegna Del Comitato Esecutivo fanno parte Michele Orecchioni, presidente, Eleonora Lotto, in qualità di vicepresidente, e i membri, Luigi Bua, Antonio Satta, Milena Dardi, Gian Matteo Delogu e Guendalina Dollorenzo



SASSARI - Si è conclusa il 19 Maggio a Roma l’VIII Assemblea Nazionale CIA Agricoltori Italiani che ha eletto come nuovo presidente l’imprenditore modenese Cristiano Fini. Anche nella Cia Nord Sardegna si è proceduto con le nuove nomine e riconferme. Le varie Assemblee che si sono tenute da gennaio ad aprile nei Comuni dove sono presenti tutti gli associati alla Confederazione CIA Nord Sardegna, hanno portato alla riconferma del Presidente Michele Orecchioni per altri quattro anni e hanno nominato la nuova Governance della Confederazione. Del Comitato Esecutivo fanno parte Michele Orecchioni, presidente, Eleonora Lotto, in qualità di vicepresidente, e i membri, Luigi Bua, Antonio Satta, Milena Dardi, Gian Matteo Delogu e Guendalina Dollorenzo. E’ stato inoltre riconfermato il Direttore Rossana Piredda e il vicedirettore Francesco Uras.