Cor 4 giugno 2022 Ad Alghero la prima spiaggia per nudisti: sorgerà a Porto Conte L´ha deciso la Giunta comunale guidata dal sindaco Mario Conoci con una delibera votata all’unanimità dei presenti. Sorgerà nella zona di Porto Conte. E´ la prima nel territorio comunale e si aggiunge a quella istituita a Porto Ferro dal comune di Sassari



ALGHERO - La Giunta comunale di Alghero nel corso di una recente seduta ha deciso di destinare un tratto di spiaggia a Porto Conte autorizzandone il turismo naturista. La spiaggia per nudisti che sorgerà nella Baia di Porto Conte, resta ancora da individuare il punto esatto, dovrà essere accessibile a tutti ed allo stesso tempo riservata. La spiaggia - come disposto nella delibera - sarà segnalata con apposita cartellonistica e dovrà essere attrezzata come qualsiasi altra spiaggia del litorale. La Riviera del Corallo apre così ufficialmente al turismo naturista. Quella di Alghero sarà una delle poche spiagge per nudisti riconosciute ufficialmente in Sardegna ed andrà ad aggiungersi alla vicina Porto Ferro (comune di Sassari).



Foto d'archivio