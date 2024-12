Cor 11 giugno 2022 Torres, Alfonso Greco riconfermato allenatore A tre giorni dalla vittoria sull’Afragolese, la Torres ha già una certezza: l’allenatore è Alfonso Greco. La società, in attesa di capire quale sarà il futuro del club in bilico fra graduatorie di ripescaggio e necessaria programmazione, ha infatti scelto di dare continuità



SASSARI - Il tecnico laziale resta al timone dopo un campionato caratterizzata dalla vittoria della finale playoff, dalla conquista della finalissima di Coppa Italia e del secondo posto in classifica alla fine della stagione regolare. A tre giorni dalla vittoria sull’Afragolese, apice intenso di un’annata calcistica vissuta a cavallo di 48 partite giocate, di una finalissima di Coppa Italia disputata e di un playoff vinto e conquistato dopo il secondo posto maturato al termine della stagione regolare alle spalle del Giugliano, la Torres ha già una certezza: l’allenatore è Alfonso Greco.



La società, in attesa di capire quale sarà il futuro del club in bilico fra graduatorie di ripescaggio e necessaria programmazione, ha infatti scelto di dare continuità al progetto tecnico e confermare mister Alfonso Greco al timone della squadra anche per il campionato 2022-2023. Una scelta chiara, con un indirizzo chiaro e basata sui risultati ottenuti e su una base - già costruita - da migliorare e innestare perché la Torres possa presentarsi al meglio possibile alla prossima sfida che le proporrà il futuro (Scongiuri ammessi) a prescindere dalla categoria.



A mister Alfonso Greco (classe 1969), trascorso da calciatore vissuto in alcune importanti piazze dell’Italia del pallone di serie A, B e C (Lazio, Catania, Spal e Pisa giusto per citare alcune delle squadre in cui ha giocato) ed esperienze in panchina maturate fra Sliema Wanderers - a Malta per l’allenatore anche due preliminari di Europa League e una Coppa di Malta -, Ostiamare e Lanusei, vanno la fiducia e l’in bocca al lupo della proprietà, della presidenza, di tutti i dirigenti e dello staff rossoblù. A lui, in sinergia con la direzione tecnica e la società, è affidata la costruzione della rosa della Torres 2022-2023.