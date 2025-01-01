Alguer.it
S.A. 12:57
Domenica l´Alghero in trasferta a Luogosanto
Domenica 23 novembre, allo Stadio Comunale “Luigi Lacu” di Luogosanto, l’Alghero affronterà il Luogosanto. Fischio d’inizio alle ore 15:00, nel campionato di Promozione girone B (12a giornata)
ALGHERO - I giallorossi arrivano a questo appuntamento con il morale alto dopo il successo per 2-1 contro l’Atletico Bono, che ha permesso di mantenere la vetta della classifica a punteggio pieno. La formazione algherese continua a mostrare solidità e continuità, elementi che stanno caratterizzando un percorso fin qui impeccabile.

Il Luogosanto, attualmente settimo con 18 punti, si presenta alla sfida dopo una convincente vittoria esterna sul campo del Bosa. La squadra gallurese sta attraversando un buon momento e cercherà di sfruttare il fattore campo per mettere in difficoltà la capolista. Una trasferta impegnativa, su un campo tradizionalmente difficile e contro una squadra che in casa riesce sempre a esprimere grande intensità.

Sarà quindi una gara che richiederà massima attenzione e determinazione, con l’Alghero pronto a dare il massimo per proseguire il proprio cammino in campionato. Il sostegno dei nostri tifosi, anche lontano da casa, sarà come sempre fondamentale.
18 novembre
Addio Tommy, Alghero incredula
21 novembre
Marino all´Asl da gennaio 2026. «La Regione snobba Alghero»
21 novembre
Rugby, si sblocca l´impasse: domenica il derby



