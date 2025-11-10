S.A. 18:49 Coppa Italia: Alghero batte Coghinas Gli algheresi conquistano una preziosa vittoria per 2-1 nella gara d’andata dei quarti di finale di Coppa Italia Promozione contro il Coghinas



ALGHERO - L’Alghero conquista una preziosa vittoria per 2-1 nella gara d’andata dei quarti di finale di Coppa Italia Promozione contro il Coghinas, al termine di una partita vibrante, ricca di occasioni e caratterizzata da un dominio territoriale dei giallorossi per lunghi tratti dell’incontro. Avvio fulmineo dei padroni di casa: dopo appena 2 minuti Carboni sfiora il gol con un colpo ravvicinato, ma il portiere ospite compie un miracolo salvando sulla linea. All’8° minuto, però, alla prima vera sortita offensiva, il Coghinas passa in vantaggio sugli sviluppi di un calcio di punizione: 0-1.



L’Alghero reagisce immediatamente e si riversa in avanti creando numerose occasioni. Gli attacchi si susseguono, ma la palla sembra non voler entrare: Carboni, a due passi dalla porta, sciupa clamorosamente calciando addosso al portiere dopo una grande azione personale di Pinna P., autore di una progressione travolgente sulla fascia. Poco dopo Barboza va vicino al pareggio, ma la porta resta stregata. Il meritato 1-1 arriva su calcio di rigore trasformato da Barboza, che spiazza il portiere e riporta il match in equilibrio. L’Alghero continua a spingere e costruisce ancora: Scognamillo ha sul piede la palla del vantaggio, ma si fa ipnotizzare dal portiere in uscita.



Al 59' il pubblico esplode: Fadda sigla il 2-1 con un cross velenoso dalla sinistra che inganna tutti, compreso l’estremo difensore avversario, beffato dal rimbalzo dopo il mancato tocco di Virdis.

Dopo il vantaggio giallorosso il Coghinas si rende pericoloso con Doukar, che a seguito di un errore di Carta lo costringe a compiere un miracolo. Nel finale, ancora Alghero vicina al tris prima con Virdis e poi con Barboza, che sfiora il palo con un tiro dal limite. Proprio allo scadere Oggiano spreca un’opportunità clamorosa. Il portiere del Coghinas si supera di nuovo con un salvataggio prodigioso sulla linea, negando la terza rete ai giallorossi. L’Alghero chiude così in vantaggio 2-1 una gara dominata dal primo all’ultimo minuto, confermando carattere, qualità e spirito di squadra in vista del ritorno. Il match di ritorno si giocherà mercoledì 26 novembre a Santa Maria Coghinas, dove i giallorossi cercheranno di difendere il vantaggio e conquistare l’accesso alle semifinali.