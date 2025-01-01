Alguer.it
S.A. 13:00
Fc Alghero cerca la vittoria e rinforzi sul mercato
Per la squadra algherese l’imperativo è vincere dopo sette sconfitte e un solo pareggio. Domenica scorsa, la formazione di mister Peana ha perso sul campo del Sennori. La società sta sondando il mercato alla ricerca di rinforzi che potrebbero arrivare nei prossimi giorni
ALGHERO - La FC Alghero torna in casa per la 9^ giornata del campionato di Prima Categoria girone D e, domenica 23 novembre, con inizio alle ore 15, al comunale Pintore – Caddeo di Olmedo, affronterà il Malaspina. Per la squadra algherese l’imperativo è vincere dopo sette sconfitte e un solo pareggio. Domenica scorsa, la formazione di mister Peana ha perso sul campo del Sennori. Una partita non affrontata con il piglio giusto dall’undici giallorosso. Intanto, proprio a Sennori, nel secondo tempo, si sono rivisti alcuni giocatori fermi da tempo per infortunio. Tra questi il centrocampista Riccardo Spanu, Raimondo Serra e il difensore Fabio Puledda.

Contro il Malaspina, potrebbe esserci il ritorno anche di altri giocatori reduci da infortunio come il centrocampista Federico Serra. Per la FC Alghero l’obiettivo è cercare i primi tre punti stagionali. La società sta sondando il mercato alla ricerca di rinforzi che potrebbero arrivare nei prossimi giorni.
Il vice presidente Gianluca Marras sprona la squadra e chiede maggiore determinazione: «Mi auguro che domenica arriva la prima vittoria stagionale, sarebbe un toccasana per il morale oltre che per la classifica. La speranza è che con il rientro degli infortunati possa cambiare il cammino della squadra. Per quanto riguarda il calcio mercato, confermo che l’obiettivo è quello di inserire nuovi elementi in tutti i reparti, ci stiamo lavorando».
18 novembre
Addio Tommy, Alghero incredula
21 novembre
Marino all´Asl da gennaio 2026. «La Regione snobba Alghero»
21 novembre
Rugby, si sblocca l´impasse: domenica il derby



