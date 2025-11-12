Alguer.it
Notizie    Video    Alguer.cat   
TV
NOTIZIE
VIDEO
VIGNETTE
SardegnaTurismo Alguer.it su YouTube Alguer.it su Facebook
Prima pagina l Tutte l Sardegna l Alghero l Cronaca l Sport l Politica l Turismo l Cultura & Società l Ambiente & Territorio l Spettacolo l Economia l Salute
Alguer.itnotiziealgheroSportCalcio › Alghero sfida in casa contro l´Atletico Bono
S.A. 19:00
Alghero sfida in casa contro l´Atletico Bono
Domenica 16 novembre, allo Stadio “Pino Cuccureddu” di Maria Pia, l’Alghero affronterà l’Atletico Bono. Fischio d’inizio alle ore 15
Alghero sfida in casa contro l´Atletico Bono

ALGHERO - L’Alghero arriva a questo appuntamento nel miglior modo possibile: in testa alla classifica e reduce non solo dall’ennesima vittoria in campionato, ma anche dal successo nel turno di andata dei quarti di finale di Coppa Italia contro il Coghinas, ottenuto nella giornata di ieri. La squadra giallorossa continua a mostrare compattezza, qualità e grande determinazione, elementi che hanno permesso di costruire una importante striscia positiva di vittorie consecutive.
Mister Giorico, pur soddisfatto del percorso fin qui, mantiene alta l’attenzione: «Siamo in un momento molto positivo, ma sappiamo che ogni partita presenta insidie e va affrontata con concentrazione e rispetto. L’Atletico Bono è squadra organizzata, che concede poco e arriva da un pareggio importante. Dovremo giocare con la solita intensità per continuare il nostro cammino».
L’Atletico Bono, infatti, giunge ad Alghero dopo lo 0-0 contro il Thiesi e cercherà, davanti alla capolista, di confermare l’attuale solidità difensiva provando a mettere in difficoltà i giallorossi.
Si prospetta una sfida interessante, con l’Alghero determinato a difendere il primo posto e a dare continuità al proprio straordinario momento in campionato.
Edizioni Locali
Cagliari
Sassari
Olbia
Nuoro
Oristano
Porto Torres
15:36
Fc Alghero di scena sul campo del Sennori
La squadra algherese arriva a questa sfida dopo il pareggio interno contro l’Ittiri, una partita che ha evidenziato importanti segnali di crescita sotto la guida tecnica di Andrea Peana e Michele Cherchi
12/11/2025
Coppa Italia: Alghero batte Coghinas
Gli algheresi conquistano una preziosa vittoria per 2-1 nella gara d’andata dei quarti di finale di Coppa Italia Promozione contro il Coghinas
10/11Fc Alghero pareggia con l´Ittiri
10/11L´Alghero travolge il Ghilarza 4 a 0
10/11Coppa Italia: Alghero attende il Coghinas
7/11Ad Alghero il Torneo dell´Amicizia
6/11La Fc Alghero cerca il riscatto contro l’Ittiri
6/11L´Alghero dei record in trasferta a Ghilarza
3/11 Super Alghero: è record storico di vittorie
3/11Fc Alghero, sconfitta con Monte Alma
3/11Calcio, Alghero travolge Li Punti
30/10Fc Alghero in casa della capolista Monte Alma
« indietro archivio calcio »
13 novembre
«Moro usa la lista come un taxi e Cacciotto si smentisce»
13 novembre
Aggressione in hotel: tre campani denunciati, di cui un minore
13 novembre
Corsi di Tomborinos in algherese: iscrizioni



Pubblicità l Redazione l Gerenza l Informativa cookie l Architettura
Hosting provider Aruba S.p.A. Via San Clemente, 53 - 24036 Ponte San Pietro (BG) P.IVA 01573850516 - C.F. 04552920482

La testata usufruisce del contributo della Regione Sardegna Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport
Legge regionale 13 aprile 2017 n. 5, art. 8 comma 13

© 2000-2025 Mediatica SRL - Alghero (SS)