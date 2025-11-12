S.A. 19:00 Alghero sfida in casa contro l´Atletico Bono Domenica 16 novembre, allo Stadio “Pino Cuccureddu” di Maria Pia, l’Alghero affronterà l’Atletico Bono. Fischio d’inizio alle ore 15



ALGHERO - L’Alghero arriva a questo appuntamento nel miglior modo possibile: in testa alla classifica e reduce non solo dall’ennesima vittoria in campionato, ma anche dal successo nel turno di andata dei quarti di finale di Coppa Italia contro il Coghinas, ottenuto nella giornata di ieri. La squadra giallorossa continua a mostrare compattezza, qualità e grande determinazione, elementi che hanno permesso di costruire una importante striscia positiva di vittorie consecutive.

Mister Giorico, pur soddisfatto del percorso fin qui, mantiene alta l’attenzione: «Siamo in un momento molto positivo, ma sappiamo che ogni partita presenta insidie e va affrontata con concentrazione e rispetto. L’Atletico Bono è squadra organizzata, che concede poco e arriva da un pareggio importante. Dovremo giocare con la solita intensità per continuare il nostro cammino».

L’Atletico Bono, infatti, giunge ad Alghero dopo lo 0-0 contro il Thiesi e cercherà, davanti alla capolista, di confermare l’attuale solidità difensiva provando a mettere in difficoltà i giallorossi.

Si prospetta una sfida interessante, con l’Alghero determinato a difendere il primo posto e a dare continuità al proprio straordinario momento in campionato.